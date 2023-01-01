كتزال غواتيمالي إلى دولار جامايكي

تحويل GTQ إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
١٩٬٦٧٥٫٨٠ jmd

1.00000 GTQ = 19.67580 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:53 UTC
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GTQ إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063888.45121.437091.662580.962618.3052
1GBP1.1526711.2263101.9631.656611.916541.1095621.1014
1USD0.940.815461183.14651.35091.562870.904917.2074
1INR0.01130570.009807520.01202710.01624720.01879650.01088320.206953

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار جامايكي
1 GTQ19.67580 JMD
5 GTQ98.37900 JMD
10 GTQ196.75800 JMD
20 GTQ393.51600 JMD
50 GTQ983.79000 JMD
100 GTQ1967.58000 JMD
250 GTQ4918.95000 JMD
500 GTQ9837.90000 JMD
1000 GTQ19675.80000 JMD
2000 GTQ39351.60000 JMD
5000 GTQ98379.00000 JMD
10000 GTQ196758.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Guatemalan Quetzal
1 JMD0.05082 GTQ
5 JMD0.25412 GTQ
10 JMD0.50824 GTQ
20 JMD1.01648 GTQ
50 JMD2.54120 GTQ
100 JMD5.08239 GTQ
250 JMD12.70597 GTQ
500 JMD25.41195 GTQ
1000 JMD50.82390 GTQ
2000 JMD101.64780 GTQ
5000 JMD254.11950 GTQ
10000 JMD508.23900 GTQ