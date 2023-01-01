ألف دولار جامايكي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل JMD إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٥٠٫٣٠ gtq

1.00000 JMD = 0.05030 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

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JMD إلى SGD

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JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Guatemalan Quetzal
1 JMD0.05030 GTQ
5 JMD0.25148 GTQ
10 JMD0.50297 GTQ
20 JMD1.00593 GTQ
50 JMD2.51484 GTQ
100 JMD5.02967 GTQ
250 JMD12.57418 GTQ
500 JMD25.14835 GTQ
1000 JMD50.29670 GTQ
2000 JMD100.59340 GTQ
5000 JMD251.48350 GTQ
10000 JMD502.96700 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار جامايكي
1 GTQ19.88200 JMD
5 GTQ99.41000 JMD
10 GTQ198.82000 JMD
20 GTQ397.64000 JMD
50 GTQ994.10000 JMD
100 GTQ1988.20000 JMD
250 GTQ4970.50000 JMD
500 GTQ9941.00000 JMD
1000 GTQ19882.00000 JMD
2000 GTQ39764.00000 JMD
5000 GTQ99410.00000 JMD
10000 GTQ198820.00000 JMD