كتزال غواتيمالي إلى يوان صيني

تحويل GTQ إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
٩٢٩٫٢٨ cny

1.00000 GTQ = 0.92928 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 12:49 UTC
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GTQ إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063588.43651.437431.662370.962718.3308
1GBP1.1527411.2259101.9411.656931.916221.1097421.13
1USD0.94030.815727183.15611.35161.563110.9052517.2363
1INR0.01130750.009809590.012025610.01625380.01879730.01088620.207276

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Chinese Yuan RMB
1 GTQ0.92928 CNY
5 GTQ4.64641 CNY
10 GTQ9.29282 CNY
20 GTQ18.58564 CNY
50 GTQ46.46410 CNY
100 GTQ92.92820 CNY
250 GTQ232.32050 CNY
500 GTQ464.64100 CNY
1000 GTQ929.28200 CNY
2000 GTQ1858.56400 CNY
5000 GTQ4646.41000 CNY
10000 GTQ9292.82000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Guatemalan Quetzal
1 CNY1.07610 GTQ
5 CNY5.38050 GTQ
10 CNY10.76100 GTQ
20 CNY21.52200 GTQ
50 CNY53.80500 GTQ
100 CNY107.61000 GTQ
250 CNY269.02500 GTQ
500 CNY538.05000 GTQ
1000 CNY1076.10000 GTQ
2000 CNY2152.20000 GTQ
5000 CNY5380.50000 GTQ
10000 CNY10761.00000 GTQ