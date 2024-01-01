Guatemala quetzalından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile GTQ → CNY çevirin

1.000 gtq
921,35 cny

1.00000 GTQ = 0.92135 CNY

04:29 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537051.072589.02751.452861.653940.9497218.3323
1 GBP1.1713611.25625104.281.701781.937311.1124721.4732
1 USD0.93240.79602183.00931.354651.542140.8855517.0931
1 INR0.01123250.009589530.012046810.01631930.01857790.01066810.205918

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guatemala quetzalından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guatemala quetzalı için en iyi döviz çiftleri

GTQ → USD

GTQ → EUR

GTQ → GBP

GTQ → INR

GTQ → JPY

GTQ → RUB

GTQ → AUD

GTQ → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Çin Yuanı RMB
1 GTQ0.92135 CNY
5 GTQ4.60677 CNY
10 GTQ9.21354 CNY
20 GTQ18.42708 CNY
50 GTQ46.06770 CNY
100 GTQ92.13540 CNY
250 GTQ230.33850 CNY
500 GTQ460.67700 CNY
1000 GTQ921.35400 CNY
2000 GTQ1842.70800 CNY
5000 GTQ4606.77000 CNY
10000 GTQ9213.54000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Guatemala Quetzalı
1 CNY1.08536 GTQ
5 CNY5.42680 GTQ
10 CNY10.85360 GTQ
20 CNY21.70720 GTQ
50 CNY54.26800 GTQ
100 CNY108.53600 GTQ
250 CNY271.34000 GTQ
500 CNY542.68000 GTQ
1000 CNY1085.36000 GTQ
2000 CNY2170.72000 GTQ
5000 CNY5426.80000 GTQ
10000 CNY10853.60000 GTQ