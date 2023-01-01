كتزال غواتيمالي إلى فرنك سويسري

تحويل GTQ إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
١١٥٫١٠ chf

1.00000 GTQ = 0.11510 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:52 UTC
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GTQ إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063588.43651.437431.662370.962718.3308
1GBP1.1527411.2259101.9411.656931.916221.1097421.13
1USD0.94030.815727183.15611.35161.563110.9052517.2363
1INR0.01130750.009809590.012025610.01625380.01879730.01088620.207276

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الفرنك السويسري
1 GTQ0.11510 CHF
5 GTQ0.57550 CHF
10 GTQ1.15099 CHF
20 GTQ2.30198 CHF
50 GTQ5.75495 CHF
100 GTQ11.50990 CHF
250 GTQ28.77475 CHF
500 GTQ57.54950 CHF
1000 GTQ115.09900 CHF
2000 GTQ230.19800 CHF
5000 GTQ575.49500 CHF
10000 GTQ1150.99000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Guatemalan Quetzal
1 CHF8.68821 GTQ
5 CHF43.44105 GTQ
10 CHF86.88210 GTQ
20 CHF173.76420 GTQ
50 CHF434.41050 GTQ
100 CHF868.82100 GTQ
250 CHF2172.05250 GTQ
500 CHF4344.10500 GTQ
1000 CHF8688.21000 GTQ
2000 CHF17376.42000 GTQ
5000 CHF43441.05000 GTQ
10000 CHF86882.10000 GTQ