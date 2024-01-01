Guatemala quetzalından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile GTQ → CHF çevirin

1.000 gtq
113,42 chf

1.00000 GTQ = 0.11342 CHF

04:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537051.072589.02751.452861.653940.9497218.3323
1 GBP1.1713611.25625104.281.701781.937311.1124721.4732
1 USD0.93240.79602183.00931.354651.542140.8855517.0931
1 INR0.01123250.009589530.012046810.01631930.01857790.01066810.205918

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guatemala quetzalından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guatemala quetzalı için en iyi döviz çiftleri

GTQ → USD

GTQ → EUR

GTQ → GBP

GTQ → INR

GTQ → JPY

GTQ → RUB

GTQ → AUD

GTQ → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / İsviçre Frangı
1 GTQ0.11342 CHF
5 GTQ0.56710 CHF
10 GTQ1.13421 CHF
20 GTQ2.26842 CHF
50 GTQ5.67105 CHF
100 GTQ11.34210 CHF
250 GTQ28.35525 CHF
500 GTQ56.71050 CHF
1000 GTQ113.42100 CHF
2000 GTQ226.84200 CHF
5000 GTQ567.10500 CHF
10000 GTQ1134.21000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Guatemala Quetzalı
1 CHF8.81671 GTQ
5 CHF44.08355 GTQ
10 CHF88.16710 GTQ
20 CHF176.33420 GTQ
50 CHF440.83550 GTQ
100 CHF881.67100 GTQ
250 CHF2204.17750 GTQ
500 CHF4408.35500 GTQ
1000 CHF8816.71000 GTQ
2000 CHF17633.42000 GTQ
5000 CHF44083.55000 GTQ
10000 CHF88167.10000 GTQ