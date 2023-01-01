فرنك غيني إلى روبية موريشية

تحويل GNF إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 gnf
5.24 mur

1.00000 GNF = 0.00524 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:42 UTC
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GNF إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.063688.43561.437081.663560.963418.3319
1GBP1.1524711.2257101.9141.65611.91711.1102921.1258
1USD0.94020.81586183.14741.351151.564090.905817.2357
1INR0.01130770.009812220.012026810.01625010.0188110.01089390.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Mauritian Rupee
1 GNF0.00524 MUR
5 GNF0.02618 MUR
10 GNF0.05236 MUR
20 GNF0.10471 MUR
50 GNF0.26178 MUR
100 GNF0.52357 MUR
250 GNF1.30892 MUR
500 GNF2.61784 MUR
1000 GNF5.23569 MUR
2000 GNF10.47138 MUR
5000 GNF26.17845 MUR
10000 GNF52.35690 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Guinean Franc
1 MUR190.99700 GNF
5 MUR954.98500 GNF
10 MUR1909.97000 GNF
20 MUR3819.94000 GNF
50 MUR9549.85000 GNF
100 MUR19099.70000 GNF
250 MUR47749.25000 GNF
500 MUR95498.50000 GNF
1000 MUR190997.00000 GNF
2000 MUR381994.00000 GNF
5000 MUR954985.00000 GNF
10000 MUR1909970.00000 GNF