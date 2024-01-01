1 روبية موريشية إلى فرنك غيني

تحويل MUR إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

1 mur
185 gnf

1.00000 MUR = 185.44900 GNF

Mid-market exchange rate at 18:43
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Guinean Franc
1 MUR185.44900 GNF
5 MUR927.24500 GNF
10 MUR1854.49000 GNF
20 MUR3708.98000 GNF
50 MUR9272.45000 GNF
100 MUR18544.90000 GNF
250 MUR46362.25000 GNF
500 MUR92724.50000 GNF
1000 MUR185449.00000 GNF
2000 MUR370898.00000 GNF
5000 MUR927245.00000 GNF
10000 MUR1854490.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / Mauritian Rupee
1 GNF0.00539 MUR
5 GNF0.02696 MUR
10 GNF0.05392 MUR
20 GNF0.10785 MUR
50 GNF0.26962 MUR
100 GNF0.53923 MUR
250 GNF1.34808 MUR
500 GNF2.69616 MUR
1000 GNF5.39231 MUR
2000 GNF10.78462 MUR
5000 GNF26.96155 MUR
10000 GNF53.92310 MUR