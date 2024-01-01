1 маврикийская рупия в гвинейские франки

Сконвертируйте MUR в GNF по реальному обменному курсу

1 mur
184 gnf

₨1,000 MUR = GFr184,2 GNF

Среднерыночный курс в 19:07
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1 MUR в GNFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий184,8700187,5020
Низкий174,8860174,8860
В среднем180,1788182,1942
Изменить2.50%1.72%
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Соотношение 1 MUR к GNF

За последние 30 дней максимальный курс MUR к GNF составил 184,8700, а минимальный — 174,8860. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 180,1788. Изменение курса MUR к GNF в процентном соотношении составило 2.50.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к GNF составил 187,5020, а минимальный — 174,8860. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 182,1942. Изменение курса MUR к GNF в процентном соотношении составило 1.72.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в гвинейские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Гвинейский франк
1 MUR184,22700 GNF
5 MUR921,13500 GNF
10 MUR1 842,27000 GNF
20 MUR3 684,54000 GNF
50 MUR9 211,35000 GNF
100 MUR18 422,70000 GNF
250 MUR46 056,75000 GNF
500 MUR92 113,50000 GNF
1000 MUR184 227,00000 GNF
2000 MUR368 454,00000 GNF
5000 MUR921 135,00000 GNF
10000 MUR1 842 270,00000 GNF
Обменные курсы Гвинейский франк / Маврикийская рупия
1 GNF0,00543 MUR
5 GNF0,02714 MUR
10 GNF0,05428 MUR
20 GNF0,10856 MUR
50 GNF0,27140 MUR
100 GNF0,54281 MUR
250 GNF1,35702 MUR
500 GNF2,71404 MUR
1000 GNF5,42808 MUR
2000 GNF10,85616 MUR
5000 GNF27,14040 MUR
10000 GNF54,28080 MUR