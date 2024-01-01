50 маврикийских рупий в гвинейские франки
Сконвертируйте MUR в GNF по реальному обменному курсу
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|1 MUR в GNF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|184,8700
|187,5020
|Низкий
|174,8860
|174,8860
|В среднем
|180,1788
|182,1942
|Изменить
|2.50%
|1.72%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к GNF
За последние 30 дней максимальный курс MUR к GNF составил 184,8700, а минимальный — 174,8860. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 180,1788. Изменение курса MUR к GNF в процентном соотношении составило 2.50.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к GNF составил 187,5020, а минимальный — 174,8860. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 182,1942. Изменение курса MUR к GNF в процентном соотношении составило 1.72.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в гвинейские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Гвинейский франк
|1 MUR
|184,22700 GNF
|5 MUR
|921,13500 GNF
|10 MUR
|1 842,27000 GNF
|20 MUR
|3 684,54000 GNF
|50 MUR
|9 211,35000 GNF
|100 MUR
|18 422,70000 GNF
|250 MUR
|46 056,75000 GNF
|500 MUR
|92 113,50000 GNF
|1000 MUR
|184 227,00000 GNF
|2000 MUR
|368 454,00000 GNF
|5000 MUR
|921 135,00000 GNF
|10000 MUR
|1 842 270,00000 GNF