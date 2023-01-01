فرنك غيني إلى روبية سريلانكي

تحويل GNF إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 gnf
37.73 lkr

1.00000 GNF = 0.03773 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:40 UTC
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GNF إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063488.41661.436871.663250.963218.3165
1GBP1.1526711.22565101.9071.65611.917031.1102521.1112
1USD0.94040.815894183.14521.35121.564090.905917.2245
1INR0.01131010.009812880.012027210.01625110.01881150.01089540.207162

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / روبية سريلانكية
1 GNF0.03773 LKR
5 GNF0.18867 LKR
10 GNF0.37734 LKR
20 GNF0.75467 LKR
50 GNF1.88669 LKR
100 GNF3.77337 LKR
250 GNF9.43342 LKR
500 GNF18.86685 LKR
1000 GNF37.73370 LKR
2000 GNF75.46740 LKR
5000 GNF188.66850 LKR
10000 GNF377.33700 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Guinean Franc
1 LKR26.50150 GNF
5 LKR132.50750 GNF
10 LKR265.01500 GNF
20 LKR530.03000 GNF
50 LKR1325.07500 GNF
100 LKR2650.15000 GNF
250 LKR6625.37500 GNF
500 LKR13250.75000 GNF
1000 LKR26501.50000 GNF
2000 LKR53003.00000 GNF
5000 LKR132507.50000 GNF
10000 LKR265015.00000 GNF