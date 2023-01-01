دالاسي غامبي إلى روبية موريشية

تحويل GMD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
٦٩٠٫٩١ mur

1.00000 GMD = 0.69091 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:27 UTC
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GMD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063388.41161.436941.66310.9633518.3303
1GBP1.1526711.2257101.9151.656411.91711.1104321.13
1USD0.940450.81586183.14831.35141.564090.90617.2391
1INR0.01131070.009812110.012026710.01625290.01881080.01089620.20733

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

GMD إلى USD

GMD إلى EUR

GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Mauritian Rupee
1 GMD0.69091 MUR
5 GMD3.45454 MUR
10 GMD6.90909 MUR
20 GMD13.81818 MUR
50 GMD34.54545 MUR
100 GMD69.09090 MUR
250 GMD172.72725 MUR
500 GMD345.45450 MUR
1000 GMD690.90900 MUR
2000 GMD1381.81800 MUR
5000 GMD3454.54500 MUR
10000 GMD6909.09000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Gambian Dalasi
1 MUR1.44737 GMD
5 MUR7.23685 GMD
10 MUR14.47370 GMD
20 MUR28.94740 GMD
50 MUR72.36850 GMD
100 MUR144.73700 GMD
250 MUR361.84250 GMD
500 MUR723.68500 GMD
1000 MUR1447.37000 GMD
2000 MUR2894.74000 GMD
5000 MUR7236.85000 GMD
10000 MUR14473.70000 GMD