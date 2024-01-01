10 روبية موريشية إلى دالاسي غامبي

تحويل MUR إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

10 mur
14.64 gmd

1.00000 MUR = 1.46392 GMD

Mid-market exchange rate at 16:51
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Gambian Dalasi
1 MUR1.46392 GMD
5 MUR7.31960 GMD
10 MUR14.63920 GMD
20 MUR29.27840 GMD
50 MUR73.19600 GMD
100 MUR146.39200 GMD
250 MUR365.98000 GMD
500 MUR731.96000 GMD
1000 MUR1463.92000 GMD
2000 MUR2927.84000 GMD
5000 MUR7319.60000 GMD
10000 MUR14639.20000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Mauritian Rupee
1 GMD0.68310 MUR
5 GMD3.41549 MUR
10 GMD6.83098 MUR
20 GMD13.66196 MUR
50 GMD34.15490 MUR
100 GMD68.30980 MUR
250 GMD170.77450 MUR
500 GMD341.54900 MUR
1000 GMD683.09800 MUR
2000 GMD1366.19600 MUR
5000 GMD3415.49000 MUR
10000 GMD6830.98000 MUR