20 دالاسي غامبي إلى جنيه مصري

تحويل GMD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

20 gmd
9.18 egp

1.00000 GMD = 0.45901 EGP

Mid-market exchange rate at 22:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538351.0823589.70061.461331.648670.95336518.5232
1 GBP1.1711911.2675105.0451.711321.930691.1165721.6919
1 USD0.92390.788955182.87581.350151.523230.88117.1139
1 INR0.01114820.009519720.012066210.01629120.01837970.01063040.206501

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / جنيه مصري
1 GMD0.45901 EGP
5 GMD2.29507 EGP
10 GMD4.59014 EGP
20 GMD9.18028 EGP
50 GMD22.95070 EGP
100 GMD45.90140 EGP
250 GMD114.75350 EGP
500 GMD229.50700 EGP
1000 GMD459.01400 EGP
2000 GMD918.02800 EGP
5000 GMD2295.07000 EGP
10000 GMD4590.14000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Gambian Dalasi
1 EGP2.17858 GMD
5 EGP10.89290 GMD
10 EGP21.78580 GMD
20 EGP43.57160 GMD
50 EGP108.92900 GMD
100 EGP217.85800 GMD
250 EGP544.64500 GMD
500 EGP1089.29000 GMD
1000 EGP2178.58000 GMD
2000 EGP4357.16000 GMD
5000 EGP10892.90000 GMD
10000 EGP21785.80000 GMD