1 جنيه جبل طارق إلى هريفنا أوكرانية

تحويل GIP إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1 gip
48.25 uah

1.00000 GIP = 48.24930 UAH

Mid-market exchange rate at 22:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853551.082189.68511.461111.648290.95326518.5164
1 GBP1.1715811.26805105.0971.712181.931531.1168221.6982
1 USD0.924150.788612182.88061.350251.523230.881217.1115
1 INR0.01115010.009515040.012065610.01629150.01837860.01063220.20646

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / هريفنيا الأوكرانية
1 GIP48.24930 UAH
5 GIP241.24650 UAH
10 GIP482.49300 UAH
20 GIP964.98600 UAH
50 GIP2412.46500 UAH
100 GIP4824.93000 UAH
250 GIP12062.32500 UAH
500 GIP24124.65000 UAH
1000 GIP48249.30000 UAH
2000 GIP96498.60000 UAH
5000 GIP241246.50000 UAH
10000 GIP482493.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / جنيه جبل طارق
1 UAH0.02073 GIP
5 UAH0.10363 GIP
10 UAH0.20726 GIP
20 UAH0.41451 GIP
50 UAH1.03628 GIP
100 UAH2.07257 GIP
250 UAH5.18142 GIP
500 UAH10.36285 GIP
1000 UAH20.72570 GIP
2000 UAH41.45140 GIP
5000 UAH103.62850 GIP
10000 UAH207.25700 GIP