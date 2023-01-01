جنيه جبل طارق إلى دولار نيوزيلندي

تحويل GIP إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٢٬٠٨٧٫٥٣ nzd

1.00000 GIP = 2.08753 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:13 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

GIP إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 NZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0633588.36711.436531.661610.9631518.2371
1GBP1.1531411.22625101.9051.65661.916171.1106421.0309
1USD0.940450.815494183.10261.350951.562620.905717.1506
1INR0.01131640.00981310.012033310.01625640.01880350.01089860.206379

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار نيوزيلندي
1 GIP2.08753 NZD
5 GIP10.43765 NZD
10 GIP20.87530 NZD
20 GIP41.75060 NZD
50 GIP104.37650 NZD
100 GIP208.75300 NZD
250 GIP521.88250 NZD
500 GIP1043.76500 NZD
1000 GIP2087.53000 NZD
2000 GIP4175.06000 NZD
5000 GIP10437.65000 NZD
10000 GIP20875.30000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / جنيه جبل طارق
1 NZD0.47903 GIP
5 NZD2.39518 GIP
10 NZD4.79035 GIP
20 NZD9.58070 GIP
50 NZD23.95175 GIP
100 NZD47.90350 GIP
250 NZD119.75875 GIP
500 NZD239.51750 GIP
1000 NZD479.03500 GIP
2000 NZD958.07000 GIP
5000 NZD2395.17500 GIP
10000 NZD4790.35000 GIP