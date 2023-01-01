جنيه جبل طارق إلى نيراس نيجيري

تحويل GIP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٩٥٠٬٩٨٦ ngn

1.00000 GIP = 950.98600 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:12 UTC
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GIP إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.063488.37241.436761.661690.96318.241
1GBP1.1531411.22625101.9061.656791.916171.1104721.0345
1USD0.94040.815494183.10361.35111.562620.905617.1535
1INR0.01131580.009812990.012033210.0162580.01880330.01089720.206411

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / النيرة النيجيرية
1 GIP950.98600 NGN
5 GIP4754.93000 NGN
10 GIP9509.86000 NGN
20 GIP19019.72000 NGN
50 GIP47549.30000 NGN
100 GIP95098.60000 NGN
250 GIP237746.50000 NGN
500 GIP475493.00000 NGN
1000 GIP950986.00000 NGN
2000 GIP1901972.00000 NGN
5000 GIP4754930.00000 NGN
10000 GIP9509860.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه جبل طارق
1 NGN0.00105 GIP
5 NGN0.00526 GIP
10 NGN0.01052 GIP
20 NGN0.02103 GIP
50 NGN0.05258 GIP
100 NGN0.10515 GIP
250 NGN0.26288 GIP
500 NGN0.52577 GIP
1000 NGN1.05154 GIP
2000 NGN2.10308 GIP
5000 NGN5.25770 GIP
10000 NGN10.51540 GIP