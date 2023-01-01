جنيه جبل طارق إلى دولار جامايكي

تحويل GIP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٩٠٬٨٧٥ jmd

1.00000 GIP = 190.87500 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:5 UTC
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GIP إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.063388.35751.436621.66180.962818.2384
1GBP1.1531411.22615101.891.656651.916311.1102421.0317
1USD0.940450.815561183.09741.35111.562870.905517.1526
1INR0.01131770.009814520.012034110.01625920.01880760.01089690.206416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار جامايكي
1 GIP190.87500 JMD
5 GIP954.37500 JMD
10 GIP1908.75000 JMD
20 GIP3817.50000 JMD
50 GIP9543.75000 JMD
100 GIP19087.50000 JMD
250 GIP47718.75000 JMD
500 GIP95437.50000 JMD
1000 GIP190875.00000 JMD
2000 GIP381750.00000 JMD
5000 GIP954375.00000 JMD
10000 GIP1908750.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه جبل طارق
1 JMD0.00524 GIP
5 JMD0.02620 GIP
10 JMD0.05239 GIP
20 JMD0.10478 GIP
50 JMD0.26195 GIP
100 JMD0.52390 GIP
250 JMD1.30976 GIP
500 JMD2.61952 GIP
1000 JMD5.23904 GIP
2000 JMD10.47808 GIP
5000 JMD26.19520 GIP
10000 JMD52.39040 GIP