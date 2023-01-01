سيدي غاني إلى ليو مولدوفي

تحويل GHS إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
١٬٦١٨٫٦٤ mdl

1.00000 GHS = 1.61864 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 11:53 UTC
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GHS إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0637588.37331.437391.661720.962618.2026
1GBP1.1532711.22685101.9231.657781.91651.1101420.9935
1USD0.940050.815096183.07711.351251.562130.904917.1117
1INR0.01131560.009811310.01203710.0162650.01880340.01089230.205974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / مولدوفى Leu
1 GHS1.61864 MDL
5 GHS8.09320 MDL
10 GHS16.18640 MDL
20 GHS32.37280 MDL
50 GHS80.93200 MDL
100 GHS161.86400 MDL
250 GHS404.66000 MDL
500 GHS809.32000 MDL
1000 GHS1618.64000 MDL
2000 GHS3237.28000 MDL
5000 GHS8093.20000 MDL
10000 GHS16186.40000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Ghanaian Cedi
1 MDL0.61780 GHS
5 MDL3.08901 GHS
10 MDL6.17801 GHS
20 MDL12.35602 GHS
50 MDL30.89005 GHS
100 MDL61.78010 GHS
250 MDL154.45025 GHS
500 MDL308.90050 GHS
1000 MDL617.80100 GHS
2000 MDL1235.60200 GHS
5000 MDL3089.00500 GHS
10000 MDL6178.01000 GHS