سيدي غاني إلى فرنك سويسري

تحويل GHS إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 ghs
80.72 chf

1.00000 GHS = 0.08072 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 11:49 UTC
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GHS إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.064288.411.437521.662030.963118.1984
1GBP1.153411.2275101.9761.658111.917071.1108420.9909
1USD0.939650.814664183.07651.35081.561770.904917.1005
1INR0.01131090.009806190.012037110.01625970.01879920.01089240.20584

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الفرنك السويسري
1 GHS0.08072 CHF
5 GHS0.40361 CHF
10 GHS0.80723 CHF
20 GHS1.61445 CHF
50 GHS4.03613 CHF
100 GHS8.07226 CHF
250 GHS20.18065 CHF
500 GHS40.36130 CHF
1000 GHS80.72260 CHF
2000 GHS161.44520 CHF
5000 GHS403.61300 CHF
10000 GHS807.22600 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Ghanaian Cedi
1 CHF12.38810 GHS
5 CHF61.94050 GHS
10 CHF123.88100 GHS
20 CHF247.76200 GHS
50 CHF619.40500 GHS
100 CHF1238.81000 GHS
250 CHF3097.02500 GHS
500 CHF6194.05000 GHS
1000 CHF12388.10000 GHS
2000 CHF24776.20000 GHS
5000 CHF61940.50000 GHS
10000 CHF123881.00000 GHS