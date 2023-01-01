سيدي غاني إلى بولا بوتسواني

تحويل GHS إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
١٬٢١٨٫٦٦ bwp

1.00000 GHS = 1.21866 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:50 UTC
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GHS إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.064188.40651.437441.661880.96318.1959
1GBP1.153411.22735101.9691.657971.916841.1107320.9874
1USD0.939750.814764183.0811.350851.561770.90517.0998
1INR0.01131140.009806860.012036410.01625940.01879810.0108930.205821

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Botswanan Pula
1 GHS1.21866 BWP
5 GHS6.09330 BWP
10 GHS12.18660 BWP
20 GHS24.37320 BWP
50 GHS60.93300 BWP
100 GHS121.86600 BWP
250 GHS304.66500 BWP
500 GHS609.33000 BWP
1000 GHS1218.66000 BWP
2000 GHS2437.32000 BWP
5000 GHS6093.30000 BWP
10000 GHS12186.60000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Ghanaian Cedi
1 BWP0.82057 GHS
5 BWP4.10286 GHS
10 BWP8.20572 GHS
20 BWP16.41144 GHS
50 BWP41.02860 GHS
100 BWP82.05720 GHS
250 BWP205.14300 GHS
500 BWP410.28600 GHS
1000 BWP820.57200 GHS
2000 BWP1641.14400 GHS
5000 BWP4102.86000 GHS
10000 BWP8205.72000 GHS