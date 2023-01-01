2000 بولا بوتسواني إلى سيدي غاني

تحويل BWP إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ bwp
١٬٦٥٩٫٣٨ ghs

1.00000 BWP = 0.82969 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:45 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BWP إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 GHS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079489.27181.467611.669610.954518.4736
1GBP1.1698611.2628104.441.716971.953291.1166421.6124
1USD0.926450.791891182.7051.359651.546790.884317.1147
1INR0.01120170.009574890.012091210.01643980.01870250.01069220.206937

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Ghanaian Cedi
1 BWP0.82969 GHS
5 BWP4.14844 GHS
10 BWP8.29688 GHS
20 BWP16.59376 GHS
50 BWP41.48440 GHS
100 BWP82.96880 GHS
250 BWP207.42200 GHS
500 BWP414.84400 GHS
1000 BWP829.68800 GHS
2000 BWP1659.37600 GHS
5000 BWP4148.44000 GHS
10000 BWP8296.88000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Botswanan Pula
1 GHS1.20527 BWP
5 GHS6.02635 BWP
10 GHS12.05270 BWP
20 GHS24.10540 BWP
50 GHS60.26350 BWP
100 GHS120.52700 BWP
250 GHS301.31750 BWP
500 GHS602.63500 BWP
1000 GHS1205.27000 BWP
2000 GHS2410.54000 BWP
5000 GHS6026.35000 BWP
10000 GHS12052.70000 BWP