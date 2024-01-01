10 سيدي غاني إلى بولا بوتسواني

تحويل GHS إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

10 ghs
11.13 bwp

1.00000 GHS = 1.11261 BWP

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.082189.7011.461591.648660.9533918.5231
1 GBP1.1710811.26715105.0411.711541.93061.1164921.6907
1 USD0.924150.789173182.89531.35071.523580.8810517.1177
1 INR0.01114810.009520110.012063410.0162940.01837950.01062850.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Botswanan Pula
1 GHS1.11261 BWP
5 GHS5.56305 BWP
10 GHS11.12610 BWP
20 GHS22.25220 BWP
50 GHS55.63050 BWP
100 GHS111.26100 BWP
250 GHS278.15250 BWP
500 GHS556.30500 BWP
1000 GHS1112.61000 BWP
2000 GHS2225.22000 BWP
5000 GHS5563.05000 BWP
10000 GHS11126.10000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Ghanaian Cedi
1 BWP0.89879 GHS
5 BWP4.49394 GHS
10 BWP8.98788 GHS
20 BWP17.97576 GHS
50 BWP44.93940 GHS
100 BWP89.87880 GHS
250 BWP224.69700 GHS
500 BWP449.39400 GHS
1000 BWP898.78800 GHS
2000 BWP1797.57600 GHS
5000 BWP4493.94000 GHS
10000 BWP8987.88000 GHS