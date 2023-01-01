دولار فيجي إلى ليو مولدوفي

تحويل FJD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٧٬٩٩٣٫٧٨ mdl

1.00000 FJD = 7.99378 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:54 UTC
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FJD إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.06588.41931.438231.662370.9650518.1966
1GBP1.15511.23102.1181.661051.919931.1146321.0158
1USD0.9390.813008183.02281.350451.560910.906217.086
1INR0.01130980.009792590.012044910.0162660.0188010.01091510.205799

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

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FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / مولدوفى Leu
1 FJD7.99378 MDL
5 FJD39.96890 MDL
10 FJD79.93780 MDL
20 FJD159.87560 MDL
50 FJD399.68900 MDL
100 FJD799.37800 MDL
250 FJD1998.44500 MDL
500 FJD3996.89000 MDL
1000 FJD7993.78000 MDL
2000 FJD15987.56000 MDL
5000 FJD39968.90000 MDL
10000 FJD79937.80000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار فيجي
1 MDL0.12510 FJD
5 MDL0.62549 FJD
10 MDL1.25097 FJD
20 MDL2.50194 FJD
50 MDL6.25485 FJD
100 MDL12.50970 FJD
250 MDL31.27425 FJD
500 MDL62.54850 FJD
1000 MDL125.09700 FJD
2000 MDL250.19400 FJD
5000 MDL625.48500 FJD
10000 MDL1250.97000 FJD