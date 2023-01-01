بير إثيوبي إلى روبية باكستانية

تحويل ETB إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٥٬٢٨٨٫٠٣ pkr

1.00000 ETB = 5.28803 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:41 UTC
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ETB إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866151.065588.46721.439011.663280.9647518.2104
1GBP1.1545311.23005102.131.661241.920151.1138421.0227
1USD0.938550.812975183.02881.350551.561040.9055517.0909
1INR0.01130360.009791480.01204410.0162660.01880110.01090650.205843

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Pakistani Rupee
1 ETB5.28803 PKR
5 ETB26.44015 PKR
10 ETB52.88030 PKR
20 ETB105.76060 PKR
50 ETB264.40150 PKR
100 ETB528.80300 PKR
250 ETB1322.00750 PKR
500 ETB2644.01500 PKR
1000 ETB5288.03000 PKR
2000 ETB10576.06000 PKR
5000 ETB26440.15000 PKR
10000 ETB52880.30000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / البر الإثيوبي
1 PKR0.18911 ETB
5 PKR0.94553 ETB
10 PKR1.89106 ETB
20 PKR3.78212 ETB
50 PKR9.45530 ETB
100 PKR18.91060 ETB
250 PKR47.27650 ETB
500 PKR94.55300 ETB
1000 PKR189.10600 ETB
2000 PKR378.21200 ETB
5000 PKR945.53000 ETB
10000 PKR1891.06000 ETB