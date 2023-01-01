10 روبية باكستانية إلى بير إثيوبي

تحويل PKR إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
١٫٩٧ etb

1.00000 PKR = 0.19666 ETB

Mid-market exchange rate at 03:16
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931683.130.8081463.6731.36533.751628.4348
1EUR1.0734189.23170.867453.94261.465514.0269730.5219
1INR0.01202940.011206810.009721470.04418380.01642370.04512930.342052
1GBP1.23741.1528102.86514.544971.689424.6422335.1852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / البر الإثيوبي
1 PKR0.19666 ETB
5 PKR0.98332 ETB
10 PKR1.96664 ETB
20 PKR3.93328 ETB
50 PKR9.83320 ETB
100 PKR19.66640 ETB
250 PKR49.16600 ETB
500 PKR98.33200 ETB
1000 PKR196.66400 ETB
2000 PKR393.32800 ETB
5000 PKR983.32000 ETB
10000 PKR1966.64000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Pakistani Rupee
1 ETB5.08482 PKR
5 ETB25.42410 PKR
10 ETB50.84820 PKR
20 ETB101.69640 PKR
50 ETB254.24100 PKR
100 ETB508.48200 PKR
250 ETB1271.20500 PKR
500 ETB2542.41000 PKR
1000 ETB5084.82000 PKR
2000 ETB10169.64000 PKR
5000 ETB25424.10000 PKR
10000 ETB50848.20000 PKR