Etiyopya birrinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile ETB → PKR çevirin

1.000 etb
4.929,57 pkr

1.00000 ETB = 4.92957 PKR

02:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539551.072889.09511.453481.655430.9500118.3471
1 GBP1.1710211.25625104.331.702031.938511.1124821.4845
1 USD0.932150.79602183.04911.354851.543090.8855517.1021
1 INR0.0112240.009584930.012041110.01631380.01858050.0106630.205928

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Etiyopya birrinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Pakistan Rupisi
1 ETB4.92957 PKR
5 ETB24.64785 PKR
10 ETB49.29570 PKR
20 ETB98.59140 PKR
50 ETB246.47850 PKR
100 ETB492.95700 PKR
250 ETB1232.39250 PKR
500 ETB2464.78500 PKR
1000 ETB4929.57000 PKR
2000 ETB9859.14000 PKR
5000 ETB24647.85000 PKR
10000 ETB49295.70000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Etiyopya Birri
1 PKR0.20286 ETB
5 PKR1.01429 ETB
10 PKR2.02858 ETB
20 PKR4.05716 ETB
50 PKR10.14290 ETB
100 PKR20.28580 ETB
250 PKR50.71450 ETB
500 PKR101.42900 ETB
1000 PKR202.85800 ETB
2000 PKR405.71600 ETB
5000 PKR1014.29000 ETB
10000 PKR2028.58000 ETB