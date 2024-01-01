100 Etiyopya birrinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile ETB → PKR çevirin

1.000Br ETB = 2.279₨ PKR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PKR
1 ETB → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.38132.6070
Düşük2.27222.2722
Ortalama2.30562.3859
Değişim-2.91%-10.97%
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1 ETB → PKR istatistikleri

ETB → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.3813, en düşük 2.2722 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.3056 oldu. ETB → PKR kurundaki değişiklik -2.91 değerindeydi.

ETB → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.6070, en düşük 2.2722 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.3859 oldu. ETB → PKR kurundaki değişiklik -10.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Çevrim kurları Etiyopya Birri / Pakistan Rupisi
1 ETB2.27869 PKR
5 ETB11.39345 PKR
10 ETB22.78690 PKR
20 ETB45.57380 PKR
50 ETB113.93450 PKR
100 ETB227.86900 PKR
250 ETB569.67250 PKR
500 ETB1139.34500 PKR
1000 ETB2278.69000 PKR
2000 ETB4557.38000 PKR
5000 ETB11393.45000 PKR
10000 ETB22786.90000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Etiyopya Birri
1 PKR0.43885 ETB
5 PKR2.19425 ETB
10 PKR4.38849 ETB
20 PKR8.77698 ETB
50 PKR21.94245 ETB
100 PKR43.88490 ETB
250 PKR109.71225 ETB
500 PKR219.42450 ETB
1000 PKR438.84900 ETB
2000 PKR877.69800 ETB
5000 PKR2194.24500 ETB
10000 PKR4388.49000 ETB