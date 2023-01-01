جنيه مصري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل EGP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢١٩٫١٢ ttd

1.00000 EGP = 0.21912 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:28 UTC
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EGP إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.48411.439391.663780.964118.213
1GBP1.1535411.22955102.0691.660381.919221.1121221.0093
1USD0.93820.813306183.01351.35041.560910.904517.087
1INR0.01130150.009797270.012046210.01626720.01880310.01089580.205834

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار ترينيداد وتوباغو
1 EGP0.21912 TTD
5 EGP1.09559 TTD
10 EGP2.19117 TTD
20 EGP4.38234 TTD
50 EGP10.95585 TTD
100 EGP21.91170 TTD
250 EGP54.77925 TTD
500 EGP109.55850 TTD
1000 EGP219.11700 TTD
2000 EGP438.23400 TTD
5000 EGP1095.58500 TTD
10000 EGP2191.17000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / جنيه مصري
1 TTD4.56377 EGP
5 TTD22.81885 EGP
10 TTD45.63770 EGP
20 TTD91.27540 EGP
50 TTD228.18850 EGP
100 TTD456.37700 EGP
250 TTD1140.94250 EGP
500 TTD2281.88500 EGP
1000 TTD4563.77000 EGP
2000 TTD9127.54000 EGP
5000 TTD22818.85000 EGP
10000 TTD45637.70000 EGP