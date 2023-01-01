جنيه مصري إلى باتاكا ماكاوية

تحويل EGP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٦٠٫٦٣ mop

1.00000 EGP = 0.26063 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:24 UTC
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EGP إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065588.48391.439061.663280.9645518.2008
1GBP1.1536711.2293102.0871.660291.918981.1127720.9988
1USD0.938550.813471183.04451.35061.561040.9052517.0819
1INR0.01130150.00979560.012041710.01626360.01879760.01090080.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Macanese Pataca
1 EGP0.26063 MOP
5 EGP1.30316 MOP
10 EGP2.60631 MOP
20 EGP5.21262 MOP
50 EGP13.03155 MOP
100 EGP26.06310 MOP
250 EGP65.15775 MOP
500 EGP130.31550 MOP
1000 EGP260.63100 MOP
2000 EGP521.26200 MOP
5000 EGP1303.15500 MOP
10000 EGP2606.31000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / جنيه مصري
1 MOP3.83685 EGP
5 MOP19.18425 EGP
10 MOP38.36850 EGP
20 MOP76.73700 EGP
50 MOP191.84250 EGP
100 MOP383.68500 EGP
250 MOP959.21250 EGP
500 MOP1918.42500 EGP
1000 MOP3836.85000 EGP
2000 MOP7673.70000 EGP
5000 MOP19184.25000 EGP
10000 MOP38368.50000 EGP