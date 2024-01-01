Египетские фунты в патаки Макао

Сконвертируйте EGP в MOP по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = MOP$0,1624 MOP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к MOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MOP
1 EGP в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16480,1661
Низкий0,16230,1623
В среднем0,16410,1648
Изменение-1.38%-0.39%
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Соотношение 1 EGP к MOP

За последние 30 дней максимальный курс EGP к MOP составил 0,1648, а минимальный — 0,1623. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1641. Изменение курса EGP к MOP в процентном соотношении составило -1.38.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к MOP составил 0,1661, а минимальный — 0,1623. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1648. Изменение курса EGP к MOP в процентном соотношении составило -0.39.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

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EGP в CAD

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EGP в AUD

EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Патака Макао
1 EGP0,16245 MOP
5 EGP0,81223 MOP
10 EGP1,62446 MOP
20 EGP3,24892 MOP
50 EGP8,12230 MOP
100 EGP16,24460 MOP
250 EGP40,61150 MOP
500 EGP81,22300 MOP
1000 EGP162,44600 MOP
2000 EGP324,89200 MOP
5000 EGP812,23000 MOP
10000 EGP1 624,46000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Египетский фунт
1 MOP6,15590 EGP
5 MOP30,77950 EGP
10 MOP61,55900 EGP
20 MOP123,11800 EGP
50 MOP307,79500 EGP
100 MOP615,59000 EGP
250 MOP1 538,97500 EGP
500 MOP3 077,95000 EGP
1000 MOP6 155,90000 EGP
2000 MOP12 311,80000 EGP
5000 MOP30 779,50000 EGP
10000 MOP61 559,00000 EGP