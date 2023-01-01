جنيه مصري إلى روبية إندونيسية
تحويل EGP إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه مصري إلى روبية إندونيسية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه مصري / الروبية الإندونيسية
|1 EGP
|497.17100 IDR
|5 EGP
|2485.85500 IDR
|10 EGP
|4971.71000 IDR
|20 EGP
|9943.42000 IDR
|50 EGP
|24858.55000 IDR
|100 EGP
|49717.10000 IDR
|250 EGP
|124292.75000 IDR
|500 EGP
|248585.50000 IDR
|1000 EGP
|497171.00000 IDR
|2000 EGP
|994342.00000 IDR
|5000 EGP
|2485855.00000 IDR
|10000 EGP
|4971710.00000 IDR