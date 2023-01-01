جنيه مصري إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل EGP إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٧٩٦٫٩٠ hnl

1.00000 EGP = 0.79690 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

EGP إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 HNL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49751.439041.663050.964518.2045
1GBP1.1535411.2292102.0841.659971.918381.1125920.9994
1USD0.938450.813537183.04951.350451.560670.905117.0838
1INR0.01129970.009795810.01204110.01626080.01879210.01089830.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

EGP إلى USD

EGP إلى EUR

EGP إلى CAD

EGP إلى GBP

EGP إلى AUD

EGP إلى INR

EGP إلى AED

EGP إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه مصري / لامبيرا هندوراسي
1 EGP0.79690 HNL
5 EGP3.98448 HNL
10 EGP7.96896 HNL
20 EGP15.93792 HNL
50 EGP39.84480 HNL
100 EGP79.68960 HNL
250 EGP199.22400 HNL
500 EGP398.44800 HNL
1000 EGP796.89600 HNL
2000 EGP1593.79200 HNL
5000 EGP3984.48000 HNL
10000 EGP7968.96000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / جنيه مصري
1 HNL1.25487 EGP
5 HNL6.27435 EGP
10 HNL12.54870 EGP
20 HNL25.09740 EGP
50 HNL62.74350 EGP
100 HNL125.48700 EGP
250 HNL313.71750 EGP
500 HNL627.43500 EGP
1000 HNL1254.87000 EGP
2000 HNL2509.74000 EGP
5000 HNL6274.35000 EGP
10000 HNL12548.70000 EGP