Египетские фунты в гондурасские лемпиры

Сконвертируйте EGP в HNL по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = L0,5106 HNL

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к HNL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HNL
1 EGP в HNLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,51640,5164
Низкий0,51010,5024
В среднем0,51350,5118
Изменение-0.24%1.38%
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Соотношение 1 EGP к HNL

За последние 30 дней максимальный курс EGP к HNL составил 0,5164, а минимальный — 0,5101. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5135. Изменение курса EGP к HNL в процентном соотношении составило -0.24.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к HNL составил 0,5164, а минимальный — 0,5024. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5118. Изменение курса EGP к HNL в процентном соотношении составило 1.38.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в гондурасские лемпиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Гондурасская лемпира
1 EGP0,51063 HNL
5 EGP2,55313 HNL
10 EGP5,10626 HNL
20 EGP10,21252 HNL
50 EGP25,53130 HNL
100 EGP51,06260 HNL
250 EGP127,65650 HNL
500 EGP255,31300 HNL
1000 EGP510,62600 HNL
2000 EGP1 021,25200 HNL
5000 EGP2 553,13000 HNL
10000 EGP5 106,26000 HNL
Обменные курсы Гондурасская лемпира / Египетский фунт
1 HNL1,95838 EGP
5 HNL9,79190 EGP
10 HNL19,58380 EGP
20 HNL39,16760 EGP
50 HNL97,91900 EGP
100 HNL195,83800 EGP
250 HNL489,59500 EGP
500 HNL979,19000 EGP
1000 HNL1 958,38000 EGP
2000 HNL3 916,76000 EGP
5000 HNL9 791,90000 EGP
10000 HNL19 583,80000 EGP