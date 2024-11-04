История обменного курса египетский фунт–гондурасские лемпиры

Обменный курс египетских фунта/гондурасские лемпиры сейчас составляет 0,511, отражая изменение в размере 0.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.669% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,517, и минимумом, равным 0,510, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.814%.