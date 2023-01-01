دينار جزائري إلى دونغ فيتنامي

تحويل DZD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
١٧٧٬١٧٦ vnd

1.00000 DZD = 177.17600 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 10:14 UTC
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DZD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065188.45861.438041.66240.964918.198
1GBP1.1535411.2286102.0381.658791.917591.1130520.9915
1USD0.93890.813935183.05191.350151.560790.905917.0857
1INR0.01130470.009800310.012040710.01625670.0187930.01090760.205723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

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DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Vietnamese Dong
1 DZD177.17600 VND
5 DZD885.88000 VND
10 DZD1771.76000 VND
20 DZD3543.52000 VND
50 DZD8858.80000 VND
100 DZD17717.60000 VND
250 DZD44294.00000 VND
500 DZD88588.00000 VND
1000 DZD177176.00000 VND
2000 DZD354352.00000 VND
5000 DZD885880.00000 VND
10000 DZD1771760.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Algerian Dinar
1 VND0.00564 DZD
5 VND0.02822 DZD
10 VND0.05644 DZD
20 VND0.11288 DZD
50 VND0.28221 DZD
100 VND0.56441 DZD
250 VND1.41103 DZD
500 VND2.82205 DZD
1000 VND5.64411 DZD
2000 VND11.28822 DZD
5000 VND28.22055 DZD
10000 VND56.44110 DZD