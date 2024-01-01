Алжирские динары в вьетнамские донги

Сконвертируйте DZD в VND по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ₫189,7 VND

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к VND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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VND
1 DZD в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий190,7580190,7580
Низкий186,4710185,3280
В среднем189,2368187,2492
Изменение1.52%1.65%
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Соотношение 1 DZD к VND

За последние 30 дней максимальный курс DZD к VND составил 190,7580, а минимальный — 186,4710. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 189,2368. Изменение курса DZD к VND в процентном соотношении составило 1.52.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к VND составил 190,7580, а минимальный — 185,3280. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 187,2492. Изменение курса DZD к VND в процентном соотношении составило 1.65.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Вьетнамский донг
1 DZD189,72900 VND
5 DZD948,64500 VND
10 DZD1 897,29000 VND
20 DZD3 794,58000 VND
50 DZD9 486,45000 VND
100 DZD18 972,90000 VND
250 DZD47 432,25000 VND
500 DZD94 864,50000 VND
1000 DZD189 729,00000 VND
2000 DZD379 458,00000 VND
5000 DZD948 645,00000 VND
10000 DZD1 897 290,00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Алжирский динар
1000 VND5,27066 DZD
2000 VND10,54132 DZD
5000 VND26,35330 DZD
10000 VND52,70660 DZD
20000 VND105,41320 DZD
50000 VND263,53300 DZD
100000 VND527,06600 DZD
200000 VND1 054,13200 DZD
500000 VND2 635,33000 DZD
1000000 VND5 270,66000 DZD
2000000 VND10 541,32000 DZD
5000000 VND26 353,30000 DZD