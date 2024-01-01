5 000 вьетнамких донгов в алжирские динары
Сконвертируйте VND в DZD по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к DZD
1 VND = 0,00529 DZD
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|1 VND в DZD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0054
|0,0054
|Низкий
|0,0052
|0,0052
|В среднем
|0,0053
|0,0053
|Изменение
|-1.34%
|-0.92%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к DZD
За последние 30 дней максимальный курс VND к DZD составил 0,0054, а минимальный — 0,0052. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0053. Изменение курса VND к DZD в процентном соотношении составило -1.34.
За последние 90 дней максимальный курс VND к DZD составил 0,0054, а минимальный — 0,0052. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0053. Изменение курса VND к DZD в процентном соотношении составило -0.92.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в алжирские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Алжирский динар
|1000 VND
|5,28707 DZD
|2000 VND
|10,57414 DZD
|5000 VND
|26,43535 DZD
|10000 VND
|52,87070 DZD
|20000 VND
|105,74140 DZD
|50000 VND
|264,35350 DZD
|100000 VND
|528,70700 DZD
|200000 VND
|1 057,41400 DZD
|500000 VND
|2 643,53500 DZD
|1000000 VND
|5 287,07000 DZD
|2000000 VND
|10 574,14000 DZD
|5000000 VND
|26 435,35000 DZD
|Обменные курсы Алжирский динар / Вьетнамский донг
|1 DZD
|189,14100 VND
|5 DZD
|945,70500 VND
|10 DZD
|1 891,41000 VND
|20 DZD
|3 782,82000 VND
|50 DZD
|9 457,05000 VND
|100 DZD
|18 914,10000 VND
|250 DZD
|47 285,25000 VND
|500 DZD
|94 570,50000 VND
|1000 DZD
|189 141,00000 VND
|2000 DZD
|378 282,00000 VND
|5000 DZD
|945 705,00000 VND
|10000 DZD
|1 891 410,00000 VND