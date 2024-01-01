100 тысяч вьетнамких донгов в алжирские динары

Сконвертируйте VND в DZD по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = دج0,005287 DZD

Среднерыночный курс в 12:37
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к DZD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

DZD
1 VND в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00540,0054
Низкий0,00520,0052
В среднем0,00530,0053
Изменение-1.34%-0.92%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к DZD

За последние 30 дней максимальный курс VND к DZD составил 0,0054, а минимальный — 0,0052. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0053. Изменение курса VND к DZD в процентном соотношении составило -1.34.

За последние 90 дней максимальный курс VND к DZD составил 0,0054, а минимальный — 0,0052. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0053. Изменение курса VND к DZD в процентном соотношении составило -0.92.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к DZD

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9381,3321 398,051,39334,442153,815
1 AUD0,65810,6180,877920,5460,91722,678101,279
1 EUR1,0661,61911,421 489,91,48536,705163,92
1 SGD0,7511,140,70411 049,311,04625,851115,446

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Алжирский динар
1000 VND5,28707 DZD
2000 VND10,57414 DZD
5000 VND26,43535 DZD
10000 VND52,87070 DZD
20000 VND105,74140 DZD
50000 VND264,35350 DZD
100000 VND528,70700 DZD
200000 VND1 057,41400 DZD
500000 VND2 643,53500 DZD
1000000 VND5 287,07000 DZD
2000000 VND10 574,14000 DZD
5000000 VND26 435,35000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Вьетнамский донг
1 DZD189,14100 VND
5 DZD945,70500 VND
10 DZD1 891,41000 VND
20 DZD3 782,82000 VND
50 DZD9 457,05000 VND
100 DZD18 914,10000 VND
250 DZD47 285,25000 VND
500 DZD94 570,50000 VND
1000 DZD189 141,00000 VND
2000 DZD378 282,00000 VND
5000 DZD945 705,00000 VND
10000 DZD1 891 410,00000 VND