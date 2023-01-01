دينار جزائري إلى روبية باكستانية

تحويل DZD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٬١٢٩٫٩٠ pkr

1.00000 DZD = 2.12990 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:10 UTC
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DZD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.064788.44371.437821.66230.965318.1925
1GBP1.153811.22845102.0461.658961.917951.1137620.9905
1USD0.939250.814034183.06911.350451.561280.906517.087
1INR0.01130660.009799480.012038210.01625690.0187950.01091260.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

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DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Pakistani Rupee
1 DZD2.12990 PKR
5 DZD10.64950 PKR
10 DZD21.29900 PKR
20 DZD42.59800 PKR
50 DZD106.49500 PKR
100 DZD212.99000 PKR
250 DZD532.47500 PKR
500 DZD1064.95000 PKR
1000 DZD2129.90000 PKR
2000 DZD4259.80000 PKR
5000 DZD10649.50000 PKR
10000 DZD21299.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Algerian Dinar
1 PKR0.46951 DZD
5 PKR2.34753 DZD
10 PKR4.69506 DZD
20 PKR9.39012 DZD
50 PKR23.47530 DZD
100 PKR46.95060 DZD
250 PKR117.37650 DZD
500 PKR234.75300 DZD
1000 PKR469.50600 DZD
2000 PKR939.01200 DZD
5000 PKR2347.53000 DZD
10000 PKR4695.06000 DZD