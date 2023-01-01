20 روبية باكستانية إلى دينار جزائري

تحويل PKR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pkr
٩٫٥٣ dzd

1.00000 PKR = 0.47662 DZD

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931783.120.8081793.6731.36543.751628.4352
1EUR1.0733189.21270.86743.942231.465484.0265930.5195
1INR0.01203080.011209210.009723040.04418910.01642690.04513470.342098
1GBP1.237351.15287102.84914.544791.689484.6420435.1843

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Algerian Dinar
1 PKR0.47662 DZD
5 PKR2.38311 DZD
10 PKR4.76622 DZD
20 PKR9.53244 DZD
50 PKR23.83110 DZD
100 PKR47.66220 DZD
250 PKR119.15550 DZD
500 PKR238.31100 DZD
1000 PKR476.62200 DZD
2000 PKR953.24400 DZD
5000 PKR2383.11000 DZD
10000 PKR4766.22000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Pakistani Rupee
1 DZD2.09810 PKR
5 DZD10.49050 PKR
10 DZD20.98100 PKR
20 DZD41.96200 PKR
50 DZD104.90500 PKR
100 DZD209.81000 PKR
250 DZD524.52500 PKR
500 DZD1049.05000 PKR
1000 DZD2098.10000 PKR
2000 DZD4196.20000 PKR
5000 DZD10490.50000 PKR
10000 DZD20981.00000 PKR