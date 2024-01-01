Cezayir dinarından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile DZD → PKR çevirin

1.000 dzd
2.063,14 pkr

1,000 DZD = 2,063 PKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Pakistan Rupisi
1 DZD2,06314 PKR
5 DZD10,31570 PKR
10 DZD20,63140 PKR
20 DZD41,26280 PKR
50 DZD103,15700 PKR
100 DZD206,31400 PKR
250 DZD515,78500 PKR
500 DZD1.031,57000 PKR
1000 DZD2.063,14000 PKR
2000 DZD4.126,28000 PKR
5000 DZD10.315,70000 PKR
10000 DZD20.631,40000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Cezayir Dinarı
1 PKR0,48470 DZD
5 PKR2,42349 DZD
10 PKR4,84698 DZD
20 PKR9,69396 DZD
50 PKR24,23490 DZD
100 PKR48,46980 DZD
250 PKR121,17450 DZD
500 PKR242,34900 DZD
1000 PKR484,69800 DZD
2000 PKR969,39600 DZD
5000 PKR2.423,49000 DZD
10000 PKR4.846,98000 DZD