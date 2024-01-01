20 Pakistan rupisinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile PKR → DZD çevirin

1,000₨ PKR = 0,4804دج DZD

09:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → DZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DZD
1 PKR → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,48150,4815
Düşük0,47820,4741
Ortalama0,47950,4780
Değişim0.24%-0.06%
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1 PKR → DZD istatistikleri

PKR → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4815, en düşük 0,4782 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4795 oldu. PKR → DZD kurundaki değişiklik 0.24 değerindeydi.

PKR → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4815, en düşük 0,4741 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4780 oldu. PKR → DZD kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - DZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3980,7923,6731,4093,75434,53
1 EUR1,056189,1580,8373,881,4883,96536,477
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,195106,52214,6361,7784,73843,582

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Cezayir Dinarı
1 PKR0,48044 DZD
5 PKR2,40220 DZD
10 PKR4,80439 DZD
20 PKR9,60878 DZD
50 PKR24,02195 DZD
100 PKR48,04390 DZD
250 PKR120,10975 DZD
500 PKR240,21950 DZD
1000 PKR480,43900 DZD
2000 PKR960,87800 DZD
5000 PKR2.402,19500 DZD
10000 PKR4.804,39000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Pakistan Rupisi
1 DZD2,08143 PKR
5 DZD10,40715 PKR
10 DZD20,81430 PKR
20 DZD41,62860 PKR
50 DZD104,07150 PKR
100 DZD208,14300 PKR
250 DZD520,35750 PKR
500 DZD1.040,71500 PKR
1000 DZD2.081,43000 PKR
2000 DZD4.162,86000 PKR
5000 DZD10.407,15000 PKR
10000 DZD20.814,30000 PKR