فرنك جيبوتي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل DJF إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
٤٦٦٫٦٨ btn

1.00000 DJF = 0.46668 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 9:14 UTC
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DJF إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.066288.64121.438841.664640.9673518.253
1GBP1.1540711.2306102.3091.660691.921311.1163921.0675
1USD0.93790.812612183.13751.34951.561280.907217.1197
1INR0.01128140.009774310.012028310.01623210.01877950.0109120.20592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / نغولتروم بوتاني
1 DJF0.46668 BTN
5 DJF2.33338 BTN
10 DJF4.66676 BTN
20 DJF9.33352 BTN
50 DJF23.33380 BTN
100 DJF46.66760 BTN
250 DJF116.66900 BTN
500 DJF233.33800 BTN
1000 DJF466.67600 BTN
2000 DJF933.35200 BTN
5000 DJF2333.38000 BTN
10000 DJF4666.76000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Djiboutian Franc
1 BTN2.14282 DJF
5 BTN10.71410 DJF
10 BTN21.42820 DJF
20 BTN42.85640 DJF
50 BTN107.14100 DJF
100 BTN214.28200 DJF
250 BTN535.70500 DJF
500 BTN1071.41000 DJF
1000 BTN2142.82000 DJF
2000 BTN4285.64000 DJF
5000 BTN10714.10000 DJF
10000 BTN21428.20000 DJF