10 فرنك جيبوتي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل DJF إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

10 djf
4.72 btn

Fdj1.000 DJF = Nu.0.4720 BTN

Mid-market exchange rate at 23:11
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DJF إلى BTN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7251.5021.660.94620.837
1 GBP1.16811.277107.1161.7541.9381.10524.334
1 USD0.9150.783183.9011.3741.5180.86619.06
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / نغولتروم بوتاني
1 DJF٠٫٤٧٢٠٠ BTN
5 DJF٢٫٣٥٩٩٩ BTN
10 DJF٤٫٧١٩٩٨ BTN
20 DJF٩٫٤٣٩٩٦ BTN
50 DJF٢٣٫٥٩٩٩٠ BTN
100 DJF٤٧٫١٩٩٨٠ BTN
250 DJF١١٧٫٩٩٩٥٠ BTN
500 DJF٢٣٥٫٩٩٩٠٠ BTN
1000 DJF٤٧١٫٩٩٨٠٠ BTN
2000 DJF٩٤٣٫٩٩٦٠٠ BTN
5000 DJF٢٬٣٥٩٫٩٩٠٠٠ BTN
10000 DJF٤٬٧١٩٫٩٨٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Djiboutian Franc
1 BTN٢٫١١٨٦٥ DJF
5 BTN١٠٫٥٩٣٢٥ DJF
10 BTN٢١٫١٨٦٥٠ DJF
20 BTN٤٢٫٣٧٣٠٠ DJF
50 BTN١٠٥٫٩٣٢٥٠ DJF
100 BTN٢١١٫٨٦٥٠٠ DJF
250 BTN٥٢٩٫٦٦٢٥٠ DJF
500 BTN١٬٠٥٩٫٣٢٥٠٠ DJF
1000 BTN٢٬١١٨٫٦٥٠٠٠ DJF
2000 BTN٤٬٢٣٧٫٣٠٠٠٠ DJF
5000 BTN١٠٬٥٩٣٫٢٥٠٠٠ DJF
10000 BTN٢١٬١٨٦٫٥٠٠٠٠ DJF