500 نغولتروم بوتاني إلى فرنك جيبوتي

تحويل BTN إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ btn
١٬٠٧٧ djf

1.00000 BTN = 2.15304 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:52 UTC
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BTN إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 DJF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.078889.2611.465231.665840.954418.4052
1GBP1.1688411.26095104.3321.712621.947111.1155421.5128
1USD0.926950.793053182.7411.35821.544160.884717.0608
1INR0.01120310.009584760.012085910.01641510.01866260.01069240.206195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Djiboutian Franc
1 BTN2.15304 DJF
5 BTN10.76520 DJF
10 BTN21.53040 DJF
20 BTN43.06080 DJF
50 BTN107.65200 DJF
100 BTN215.30400 DJF
250 BTN538.26000 DJF
500 BTN1076.52000 DJF
1000 BTN2153.04000 DJF
2000 BTN4306.08000 DJF
5000 BTN10765.20000 DJF
10000 BTN21530.40000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / نغولتروم بوتاني
1 DJF0.46446 BTN
5 DJF2.32231 BTN
10 DJF4.64461 BTN
20 DJF9.28922 BTN
50 DJF23.22305 BTN
100 DJF46.44610 BTN
250 DJF116.11525 BTN
500 DJF232.23050 BTN
1000 DJF464.46100 BTN
2000 DJF928.92200 BTN
5000 DJF2322.30500 BTN
10000 DJF4644.61000 BTN