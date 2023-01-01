التوغروغ المنغولي (MNT)

اسم العملة

التوغروغ المنغولي

رمز العملة

سعر الصرف MNT

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
من MNT0.000290.000230.000450.000490.005430.000270.023860.00039
إلى MNT3475.000004282.940002236.510002059.11000184.229003699.4900041.905302578.75000

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف توغروغ منغولي