التوغروغ المنغولي (MNT)
اسم العملة
التوغروغ المنغولي
رمز العملة
₮
سعر الصرف MNT
|USD
|GBP
|AUD
|NZD
|ZAR
|EUR
|INR
|CAD
|من MNT
|0.00029
|0.00023
|0.00045
|0.00049
|0.00543
|0.00027
|0.02386
|0.00039
|إلى MNT
|3475.00000
|4282.94000
|2236.51000
|2059.11000
|184.22900
|3699.49000
|41.90530
|2578.75000
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.