توغروغ منغولي إلى دينار بحريني

تحويل MNT إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٠٫١٠٨ bhd

1.00000 MNT = 0.00011 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:2 UTC
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MNT إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.06688.61341.436971.662510.963618.37
1GBP1.153211.2293102.1881.65711.917191.1112321.184
1USD0.93810.813471183.1271.3481.559580.9039517.2326
1INR0.0112850.009785880.012029810.01621620.01876140.01087430.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

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MNT إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Bahraini Dinar
1 MNT0.00011 BHD
5 MNT0.00054 BHD
10 MNT0.00108 BHD
20 MNT0.00217 BHD
50 MNT0.00542 BHD
100 MNT0.01085 BHD
250 MNT0.02712 BHD
500 MNT0.05424 BHD
1000 MNT0.10848 BHD
2000 MNT0.21696 BHD
5000 MNT0.54240 BHD
10000 MNT1.08481 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / التوغروغ المنغولي
1 BHD9218.24000 MNT
5 BHD46091.20000 MNT
10 BHD92182.40000 MNT
20 BHD184364.80000 MNT
50 BHD460912.00000 MNT
100 BHD921824.00000 MNT
250 BHD2304560.00000 MNT
500 BHD4609120.00000 MNT
1000 BHD9218240.00000 MNT
2000 BHD18436480.00000 MNT
5000 BHD46091200.00000 MNT
10000 BHD92182400.00000 MNT