500 توغروغ منغولي إلى دينار بحريني

تحويل MNT إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

500 mnt
0.056 bhd

1.00000 MNT = 0.00011 BHD

Mid-market exchange rate at 21:58
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Bahraini Dinar
1 MNT0.00011 BHD
5 MNT0.00056 BHD
10 MNT0.00112 BHD
20 MNT0.00223 BHD
50 MNT0.00558 BHD
100 MNT0.01115 BHD
250 MNT0.02788 BHD
500 MNT0.05575 BHD
1000 MNT0.11150 BHD
2000 MNT0.22301 BHD
5000 MNT0.55752 BHD
10000 MNT1.11505 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / التوغروغ المنغولي
1 BHD8968.17000 MNT
5 BHD44840.85000 MNT
10 BHD89681.70000 MNT
20 BHD179363.40000 MNT
50 BHD448408.50000 MNT
100 BHD896817.00000 MNT
250 BHD2242042.50000 MNT
500 BHD4484085.00000 MNT
1000 BHD8968170.00000 MNT
2000 BHD17936340.00000 MNT
5000 BHD44840850.00000 MNT
10000 BHD89681700.00000 MNT