5 دينار بحريني إلى توغروغ منغولي

تحويل BHD إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

٥ bhd
٤٦٬١٠٢٫٦٥ mnt

1.00000 BHD = 9220.53000 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 20:7 UTC
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BHD إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / التوغروغ المنغولي
1 BHD9220.53000 MNT
5 BHD46102.65000 MNT
10 BHD92205.30000 MNT
20 BHD184410.60000 MNT
50 BHD461026.50000 MNT
100 BHD922053.00000 MNT
250 BHD2305132.50000 MNT
500 BHD4610265.00000 MNT
1000 BHD9220530.00000 MNT
2000 BHD18441060.00000 MNT
5000 BHD46102650.00000 MNT
10000 BHD92205300.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Bahraini Dinar
1 MNT0.00011 BHD
5 MNT0.00054 BHD
10 MNT0.00108 BHD
20 MNT0.00217 BHD
50 MNT0.00542 BHD
100 MNT0.01085 BHD
250 MNT0.02711 BHD
500 MNT0.05423 BHD
1000 MNT0.10845 BHD
2000 MNT0.21691 BHD
5000 MNT0.54227 BHD
10000 MNT1.08454 BHD